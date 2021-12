Il Catania perde Monteagudo e Russini

Il Catania perde Juan Monteagudo e Simone Russini per il derby di Messina. L’annunciato stop del giudice sportivo, in entrambi i casi per una giornata, arriva in seguito al quinto giallo rimediato dal centrale difensivo argentino e all’espulsione per doppia ammonizione dell’esterno d’attacco nel secondo tempo del derby col Palermo. In casa rossazzurra entrano in diffida Claiton e Pinto.

Ammenda di mille euro al Catania per “fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica”.

Un turno di stop e 500 euro di ammenda al laterale del Palermo Alberto Almici “per avere tenuto, al 35° minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e Almici lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone” e al centrocampista Gregorio Luperini “per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso”.