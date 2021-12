CATANIA – Sit-in di protesta questa mattina, in piazza San Domenico, organizzato da Fsi-Usae per porre l’attenzione sul mancato reintegro di otto lavoratori custodi dell’Istituto musicale “Bellini”. La Fsi-Usae è stata ricevuta dal capo di gabinetto, Giuseppa Maria Spampinato. “Alla luce dell’incontro in Prefettura – spiega Calogero Coniglio – torneremo a sollecitare un urgente incontro con il sindaco Pogliese”.