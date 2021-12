Anche Gravina in zona arancione

Il comune di Gravina di Catania sarà in zona arancione da lunedì prossimo fino a mercoledì 5 gennaio. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Le misure restrittive anti Covid sono attualmente in vigore anche in altri 11 comuni: fino al 27 dicembre a Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina); fino al 31 dicembre a Butera (Caltanissetta), Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela (Messina).