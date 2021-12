Torre del Grifo si ferma, eccezion fatta per il calcio. Dopo l’apposizione dei sigilli a una parte del polivalente nel pomeriggio di giovedì, arriva la comunicazione formale del Calcio Catania.

La società rossazzurra ha reso noto che “a seguito del fallimento dichiarato in data 22.12.2021 dal Tribunale di Catania, il collegio dei curatori ha disposto l’immediata sospensione di tutte le attività non necessarie all’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica. Ne consegue la momentanea chiusura del centro di riabilitazione, delle piscine e delle palestre nella sede operativa Torre del Grifo Village. È stata inoltre sospesa, fino al 2 gennaio 2022, la campagna abbonamenti valida per il solo girone di ritorno”.

Nel frattempo, l’allenatore Francesco Baldini ha concesso alla squadra una settimana di riposo: i rossazzurri si ritroveranno a Torre del Grifo giovedì e sosterranno venerdì 31 dicembre, con inizio alle ore 11, l’ultimo allenamento del 2021.