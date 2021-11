Bici contro il tir, muore a Palagonia

PALAGONIA – Un ciclista di 57 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 31 della Strada statale 385 in territorio di Palagonia, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima si sia schiantata contro un autocarro fermo sul bordo della carreggiata, ma la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 10.15 è in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul corpo del 57enne sarà eseguita l’autopsia, secondo quanto riferito dagli investigatori non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso o se l’uomo sia rimasto vittima di un pirata della strada. Il tratto in questione è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di legge.