Le Mura, un mese e mezzo di inibizione

Un mese e mezzo di inibizione per l’ex amministratore unico del Calcio Catania Nicola Le Mura. E’ quanto stabilito dalla Figc come sanzione “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 2 agosto 2021, degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 a diversi tesserati”.

La sanzione a carico dell’ormai ex dirigente rossazzurro fa da preludio alla prima penalizzazione a carico del Catania, attesa, come anticipato venerdì scorso a Sport Sicilia Preview su Telecolor, per giovedì 2 dicembre, quando dovrebbe arrivare il -2 in seguito al provvedimento del Tribunale Federale Nazionale.