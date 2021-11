Nuovi casi, incidenza, ricoveri: in Sicilia calano tutti i numeri Covid

Sono 545 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 15 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo il Veneto con 2.362). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.398 test, con il tasso di positività che precipita dal 3,7 all’1,6%. Otto i decessi (relativi a diversi giorni), 200 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono adesso 351 i ricoverati (-14); in terapia intensiva sono 43 (-1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 215 a Catania, 96 a Palermo, 58 a Trapani, 53 a Ragusa, 33 ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 28 a Siracusa, 18 a Enna, 12 a Messina.

In tutta Italia sono 12.764 i nuovi positivi, ieri erano stati 7.975. Sono 89 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 65. Boom di tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore: sono 719.972 (eri erano stati 276.000). Di conseguenza il tasso di positività è all’1,8 %, in calo rispetto al 2,9% di ieri.

Sono 683 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 64. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.227, ovvero 92 in più rispetto a ieri. Sono 194.270 gli attualmente positivi, 4.627 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547, i morti 133.828. I dimessi e i guariti sono 4.700.449, con un incremento di 8.041 rispetto a ieri.