Palermo a passo di marcia… nuziale

Palermo a un passo dalla vetta. Con il 2-0 al Potenza il Bari è lì a un punto, sebbene debba ancora giocare. I rosanero avanzano con una gara di sostanza: poche occasioni, ma anche pochi rischi.

Nel primo tempo un paio di tentativi rosanero vanno vicini al gol (grande respinta del portiere su colpo di testa di Perrotta e Brunori che sfiora il palo), quindi la sblocca Fella all’inizio della ripresa: sul tocco sbagliato di Cargnelutti l’attaccante da due passi non si può esimere. Dopo il gol ci scappa l’esibizione della maglietta con proposta di matrimonio per la compagna. Nel finale il raddoppio di Silipo in contropiede.