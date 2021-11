In Sicilia il Covid si contiene

Sono 645 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto agli 809 di ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo il Veneto con 2.113). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 26.725 test, con il tasso di positività che scende dal 3 al 2,4%. Otto i decessi (relativi a diversi giorni), 500 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 367 persone (-4), nelle rianimazioni 45 (+2).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 215 a Catania, 174 a Messina, 65 a Trapani, 61 a Palermo, 42 a Siracusa, 40 a Enna, 21 ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 7 a Ragusa.

In tutta Italia sono 12.877 i nuovi positivi, ieri erano stati 13.686. Sono 90 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 51. Effettuati 596.898 test (ieri 557.180), il tasso di positività è al 2,1%, in lieve calo rispetto al 2,4% di ieri.

Sono 624 i pazienti in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, ovvero 78 in più rispetto a ieri. Sono 178.946 gli attualmente positivi, 6.328 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.627. I dimessi e i guariti sono 4.682.318, con un incremento di 6.451 rispetto a ieri.