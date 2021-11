Gristina e Biagianti volontari alla Colletta alimentare

CATANIA – L’arcivescovo di Catania mons. Salvatore Gristina, l’ex capitano Catania Marco Biagianti ed il direttivo di Compagnia delle Opere Sicilia hanno preso parte oggi, a Catania, come volontari alla 25esima Colletta alimentare, la raccolta che si svolge in 800 supermercati e on-line in Sicilia fino al 5 dicembre. Quanto raccolto verrà ridistribuito in Sicilia entro le feste di Natale per aiutare 250mila siciliani. Testimonial della Colletta alimentare 2021 è il calciatore della Juventus, Giorgio Chiellini.

“Sto partecipando alla Giornata della Colletta alimentare come volontario – ha detto Biagianti – perché la ritengo un’iniziativa importantissima nata per aiutare chi ha bisogno”.

“La Colletta è un giorno speciale – ha detto il presidente Compagnia delle Opere della Sicilia Toti Contrafatto – perché rappresenta la sensibilizzazione alla raccolta del cibo per chi non ne ha, ma è anche la conferma che la povertà esiste tutti i giorni dell’anno e che è in aumento. Facciamo servizio anche alla Caritas e se fino a un paio di anni fa la percentuale di chi veniva alla mensa era composta soprattutto da extracomunitari, adesso la realtà si è ribaltata e sono i catanesi ad avere bisogno di conforto e sostegno”. Monsignor Gristina ha fatto la spesa in un supermercato di via Acquicella Porto aiutato dai volontari.

“Sono particolarmente lieto – ha detto – di poter partecipare quest’anno alla Colletta alimentare, che si svolge per la 25° volta anche in Sicilia e rappresenta un momento molto importante per la nostra società: coinvolge tanti giovani in modo incoraggiante ed esprime il senso della solidarietà. Donando facciamo un gesto significativo per gli altri e ci permette di accrescere la comprensione in noi stessi”.