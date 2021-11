Cure oculistiche in Tanzania grazie al Rotary siciliano

Un edificio scolastico con un ampio parco giochi e cure specialistiche per i bambini della missione Ilula in Tanzania. Prosegue con successo il progetto Distrettuale ILULA, ideato da Anna Lisa Fassari, medico oculista dell’Asp di Catania, e promosso dal Governatore 2020/21 del Rotary Distretto 2110, Alfio Di Costa.

”In Missione sono presenti attrezzature oftalmologiche con strumentazione medica per interventi di cataratta, piccoli interventi chirurgici ed esami oculistici – spiega la Fassari – medici oculisti del distretto, me compresa, si recano periodicamente ad Ilula per effettuare operazioni di cataratta ed esami di screening oculistico addestrando nel contempo il personale locale all’utilizzo della strumentazione”. Soddisfatto il Presidente del Rotary Club Catania SUD, Luigi Castorina, anche perché la raccolta fondi mirata, ha già superato quattromila euro, ottenuti grazie alla vendita del CD “C’è Musica per ILULA” , concerto in streaming, realizzato dal maestro Paolo Li Rosi con la partecipazione degli artisti Adriana La Rocca, Mariacristina Gionfriddo e Simone Romano.