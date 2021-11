Catania, sospesi altri 10 medici

CATANIA – L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Catania oggi ha sospeso altri 10 medici che rifiutano la vaccinazione anti-Covid. La procedura segue quella intrapresa poche settimane fa, quando l’ordine era stato costretto ad adottare la stessa disposizione nei confronti di 4 camici bianchi della provincia.

“A questo provvedimento, di certo poco piacevole – ha dichiarato il presidente dell’Ordine etneo Igo La Mantia – si aggiunge però una buona notizia: la revoca di sospensione di due medici iscritti al nostro Ordine che hanno deciso di intraprendere il percorso della vaccinazione. Ancora non si riesce a comprendere perché alcuni colleghi si ostinino a rifiutare la vaccinazione, insensibili ai progressi della scienza e alla situazione emergenziale che continua purtroppo a progredire”.

Le procedure adottate dall’Ordine etneo si sommano a quelle già disposte nel resto d’Italia. La Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), che riceve via via il flusso dagli ordini provinciali, ha reso noto i dati aggiornati. Su 106 totali, sono 84 gli ordini che hanno comunicato almeno una sospensione. Sospensioni che, sinora, sono state 2.365, delle quali 598 revocate per avvenuta vaccinazione. Rimangono sospesi, attualmente, 1.767 professionisti su 468.000 iscritti agli albi dei medici e degli odontoiatri.