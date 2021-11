Catania, si allaccia a Enel e scatena incendio

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un catanese di 45 anni per incendio e furto aggravato. Nel corso dei controlli per frenare il diffusissimo fenomeno degli allacci abusivi (solo qualche giorno fa il titolare di un panificio di via Antonino di Sangiuliano e quattro donne, nelle rispettive case, sono stati denunciati perché attaccati alla rete elettrica), i militari in via Calanna hanno notato del fumo provenire da un’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo che le fiamme si propagassero ulteriormente agli appartamenti soprastanti i cui residenti, in totale sette nuclei familiari, erano stati comunque già fatti allontanare.

I tecnici dell’Enel hanno appurato che quell’incendio si era sviluppato proprio a causa di un maldestro allaccio alla rete pubblica realizzato dal 45enne che in quel momento, tra l’altro, non era presente in casa.

A Tremestieri Etneo i carabinieri hanno anche denunciato un 57enne e una 72enne che, mediante la manomissione del contatore, avevano realizzato un sistema che consentiva loro un conteggio in difetto dei consumi rispetto a quelli realmente effettuati.