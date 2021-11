CATANIA – La scorsa notte la polizia di Catania ha arrestato due persone per furto aggravato. I due, un uomo e una donna, si sono recati con un’auto, alla quale avevano apposto una targa rubata da un’altra macchina, in una rivendita di tabacchi in viale Ruggero di Lauria. Utilizzando un flex, hanno tagliato il lato esterno di un distributore automatico dei tabacchi, riuscendo a raggiungere il denaro contenuto. I due ladri, però, sono stati colti sul fatto e immediatamente arrestati.