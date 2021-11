Bloccati da freddo e neve sull’Etna

CATANIA – Ieri pomeriggio sono scattati i soccorsi per tre giovani escursionisti bloccati a quota 2.900 sul versante nord dell’Etna. I ragazzi, partiti dal piazzale di Monte Conca alla base degli impianti di Piano Provenzana e diretti verso la zona dell’Osservatorio di Pizzi Deneri, si sono trovati in difficoltà a causa del terreno innevato e delle basse temperature.

Due squadre della del Soccorso alpino e speleologico siciliano e due squadre della guardia di finanza di Catania, raggiunta quota 2.500 con i mezzi fuoristrada, hanno proseguito a piedi fino a individuare gli escursionisti, che nel frattempo si erano rifugiati all’interno dei locali dell’Osservatorio dove c’era già una squadra dei vigili del fuoco impegnati in esercitazione in una zona vicina.

Da Maristaeli nel frattempo si è alzato in volo un elicottero della marina militare che per la scarsa visibilità è dovuto rientrare. Sopraggiunto il buio i soccorritori, valutate le condizioni dei tre ragazzi e il meteo, hanno ritenuto opportuno fare intervenire un battipista, messo a disposizione dai vigili del fuoco, che ha proceduto a condurre a valle in sicurezza i tre malcapitati.