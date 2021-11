Nel Catanese c’è l’assessore più giovane d’Italia

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Piermaria Capuana, 18 anni, è l’assessore più giovane d’Italia. Il baby assessore, in quota alla lista civica Onda, è stato nominato dal sindaco Nino Bellia.

Capuana è stato il rappresentante d’Istituto più votato nella storia del Catanese con le sue 952 preferenze ed è il fondatore di Cambiamento Giovanile, movimento apartitico diffuso in tutta la provincia di Catania. Il neo assessore, dopo il giuramento, è stato festeggiato da un centinaio di giovani che si sono raccolti nella piazza antistante il Municipio.

“Essere l’assessore più giovane d’Italia – ha affermato – è per me il riconoscimento verso l’impegno profuso nell’arco della mia adolescenza ed oggi una grande prova di maturità e responsabilità nei confronti della cittadinanza. Spirito d’intraprendenza, attivismo, passione e onestà sono i valori che più rappresentano la nostra idea di politica. Puntare sui giovani non è una scommessa ma investimento, credo nella necessità di coinvolgere sempre più i giovani nella cosa pubblica, abbattendo anche il preconcetto che se si è giovani ci si deve accontentare, si ha poca esperienza e quindi si deve aspettare. Ringrazio il sindaco Nino Bellia e la sua Giunta per avermi dato fiducia e ringrazio la lista civica Onda per questa indicazione che mi onora – conclude Capuana – vivrò quest’esperienza mettendomi al servizio della gente”.