Tribunale di Catania inondato, sospese udienze

CATANIA – L’eccezionale ondata di maltempo non ha risparmiato le aule di giustizia. Il nubifragio che si è abbattuto intorno alle 12 ha avuto pesanti conseguenze sui locali dell’ex Pretura in via Francesco Crispi. Acqua a catinelle dai lucernari, uffici allagati e corsa contro il tempo per mettere al sicuro faldoni, computer, stampanti e materiale elettrico.

Diverse le stanze allagate con il personale amministrativo che ha effettuato interventi tampone, distribuendo secchi sul pavimento per cercare di contenere l’avanzata dell’acqua piovana. Vista la situazione sono state sospese tutte le udienze in presenza oggi e per tutta la giornata di domani.