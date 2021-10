Sicilia: il Covid è tra Catania e Messina

Sono 482 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 39 in più rispetto a ieri. L’Isola è al secondo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 498). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 16.900 test, con il tasso di positività che scende dal 4,4 al 2,8%. Otto le vittime del virus (ieri un solo decesso, gli altri 7 si riferiscono a giorni precedenti), quasi 400 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 322 persone (-7), delle quali 38 in terapia intensiva (-1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 160 a Catania, 155 a Messina, 36 a Palermo, 36 ad Agrigento, 29 a Siracusa, 27 a Trapani, 18 a Enna, 12 a Caltanissetta, 11 a Ragusa.

In tutta Italia sono 4.054 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.535. Sono 48 le vittime in un giorno (ieri 30). Nuova cifra record di 639.745 per i test (ieri 222.385), il tasso di positività è allo 0,6%, in calo rispetto all’1,1% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.046, 392 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.747.773, i morti 131.904. I dimessi e i guariti sono 4.540.823, con un incremento di 3.613 rispetto a ieri. Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37(ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.604, rispetto a ieri sono 25 in più.