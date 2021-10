TERMINI IMERESE – Con una norma inserita nel decreto fiscale è stata prorogata per il 2021 l’indennità per i 50 operai dell’ex Bienne Sud, azienda che lavorava nell’indotto Fiat a Termini Imerese. Si conclude così positivamente la vertenza aperta all’inizio dell’anno, da quando ai lavoratori era scaduta l’indennità. Per quattro giorni gli operai avevano occupato per protesta il municipio, col sindaco che aveva scritto al ministero del Lavoro di trovare una soluzione, anche perché i fondi c’erano (oltre 7 mln) e serviva solo una proroga normativa.