Stamattina in via Umberto a Catania manifestazione dei “No green pass” con lavoratori e attivisti in strada per protetsa contro l’obbligo voluto dal governo Draghi.

“È necessario partecipare allo sciopero nazionale – dicono i manifestanti – Per coerenza ognuno stia a casa quanto la propria situazione economica gli permette. Utilizzare piuttosto permessi, ferie, malattia…, ma state a casa, perché le proteste si fanno anche con le azioni e non solo a parole”.