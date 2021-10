Domenica tornano i temporali in Sicilia

Arriveranno la prossima settimana, dopo un weekend “tra sole e qualche insidia al Sud”, le ‘ottobrate’, periodo caratterizzato da una stabilità atmosferica, da un clima decisamente soleggiato e mite di giorno e più fresco di notte. E’ la previsione di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, che precisa come queste giornate di sole siano possibili grazie al rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre.

Le “insidie” al Sud per la Sicilia dovrebbero corrispondere ai temporali previsti per domenica, quando le condizioni peggioreranno. Intanto già l’imminente fine settimana vedrà il ritorno sulla scena italiana dell’alta pressione delle Azzorre, la grande assente dell’estate italiana. La sua avanzata verso l’Italia sarà graduale per cui alcune zone del Sud risentiranno ancora di una certa instabilità atmosferica.

Nel dettaglio. Domani: al Sud cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto. Domenica: peggiora in Sicilia e poi sulla Calabria meridionale e localmente anche sulla Puglia. Da lunedì instabile sulla Sicilia ionica, sole altrove.