Sgarbi vince la disputa siciliana con Scanzi

Il tribunale di Enna ha assolto Vittorio Sgarbi dall’accusa di diffamazione. Sgarbi, all’epoca, il 2018, residente a Calascibetta, era stato denunciato dal giornalista Andrea Scanzi per avere rivolto su giornali on line e in una trasmissione televisiva frasi ingiuriose contro di lui.

Il tribunale ha ritenuto che “trattasi non di diffamazione, bensì di ingiuria (illecito depenalizzato) e, quindi, di fatto non previsto dalla legge come reato e l’imputato non è punibile per avere commesso i fatti in stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui”.