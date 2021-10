L’Etna e il disegno dal vero

L’Etna sullo sfondo per raccontare in un video come si genera un dipinto en plein air. Ha scelto il vulcano l’artista catanese Filippo La Vaccara, che da anni vive e lavora a Milano, per esprimere l’essenza dell’arte. “Il filmato conferma il mio interesse per i progetti video e per la loro capacità di saper raccontare e mostrare, attraverso la macchina da presa, il manufatto artistico, in questo caso il disegno dal vero”.

Il video, poco più di 13 minuti, è stato realizzato da Giuseppe Coco (filmaker e docente siciliano) sulle pendici dell’Etna, dove La Vaccara ha realizzato in piedi e in diretta alcuni dei suoi pregevoli piccoli fogli. Una voce narrante, quella dell’artista, che conduce tra ispirazioni e percorsi d’arte.