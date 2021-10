PALERMO – Inaugurata in via Autonomia Siciliana la prima area pubblica dedicata al valore delle donne contro ogni violenza, il primo progetto di rigenerazione urbana firmato #DonneRigenerAttive. Un luogo e una data non casuali, perché siamo a due passi da via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 sono stati uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter Cosina e Vincenzo Li Muli. E oggi ricorre la data di nascita proprio di Emanuela Loi e alla manifestazione ha preso parte presente la sorella Claudia e la nipote che si chiama proprio Emanuela.