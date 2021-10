A fuoco ristorante di sushi

SIRACUSA – Intorno alle 3 della notte scorsa i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti in via Tisia per un incendio che ha coinvolto i locali del Sama sushi lab e la parte chiusa a vetri del soprastante appartamento ammezzato, occupato da alcune ragazze che fortunatamente dormivano in stanze più distanti. GUARDA LE FOTO

In merito alle cause, comunque da verificare, dai primi rilievi sembrerebbe che l’incendio sia partito accidentalmente da un contenitore di rifiuti posto in prossimità del locale. Il lavoro dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti con la prima partenza, l’autobotte e l’autoscala, ha consentito di limitare la propagazione dell’incendio e i conseguenti danni a persone e cose.