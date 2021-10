Rubano canapa indica: arrestati

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 22enne ed un 35enne ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Una pattuglia era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando in via Partigiani d’Italia, intorno alle 3 del mattino, i militari hanno notato una Fiat Panda il cui conducente ha arrestato la marcia del veicolo, permettendo al passeggero di scendere dall’auto e darsi alla fuga per poi ripulire il selciato da residui vegetali.

L’insolito comportamento ha destato la curiosità dei carabinieri che all’interno dell’utilitaria hanno trovato un’ingente quantità di arbusti di canapa indica ed una sega da legno.

Al termine di una perquisizione sono stati rinvenuti 41 arbusti di 150 centimetri. Nel corso degli immediati accertamenti i militari hanno intuito che i due avevano asportato gli arbusti da un vivaio sito nella via per San Giovanni Galermo, specializzato nella coltivazione autorizzata di cannabis con ridotta quantità di tetraidrocannabinolo (THC), il cui proprietario, intervenuto sul posto, ha confermato la distruzione del suo raccolto e l’avvenuta effrazione della rete di recinzione e della serra di coltivazione. I due sono stati posti ai domiciliari.