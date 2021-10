“Non posso fare il pollo, mi vaccino”

SIRACUSA – Un agente della polizia municipale di Siracusa è stato sospeso dal servizio perché sprovvisto di green pass. Così come era accaduto qualche giorno fa nel caso di un poliziotto in servizio alla questura, è stato lo stesso vigile urbano a svelarlo in un post sulla sua pagina social.

Uno sfogo nel quale evidenzia che si vaccinerà: “Se si deve protestare per il vaccino io sono d’accordo ma se ci sono i polli come me che devono perdere lo stipendio e invece un mare di gente prende ferie o fa sempre tamponi per non perdere i soldi, non esiste. Tanto vale che mi vaccini”.