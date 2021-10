Auto contro ambulanza, feriti medico e infermiera

CATANIA – Un medico e un’infermiera del 118, in servizio nell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, sono rimasti feriti sulla statale Catania-Adrano, in territorio di Belpasso, dopo che un’auto ha urtato l’ambulanza che era ferma per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. I due, secondo una ricostruzione dei carabinieri che erano presenti sul posto, erano fuori dal mezzo di soccorso che dopo l’impatto li ha urtati violentemente. GUARDA LE FOTO

Sono ricoverati in ospedali di Catania: il medico, 62 anni, è, con un politrauma, al Garibaldi Centro, e l’infermiera, 46 anni, con fratture varie, al Cannizzaro. Secondo una prima ricostruzione poco dopo le 23.30 di ieri una Fiat Panda, sulla strada statale 121, vicino a un centro commerciale, ha avuto un incidente autonomo. Sul posto sono arrivati carabinieri e personale del 118. Mentre i soccorritori erano al lavoro, una Volkswagen Golf, guidata da un 32enne, è piombata sull’ambulanza che ha travolto medico e infermiera. Indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.