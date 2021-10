Avvelenati i gattini a San Giovanni La Punta

Ancora animali avvelenati a San Giovanni La Punta. “Sembra ormai una prassi: qualcuno sistematicamente sparge veleno in alcune strade del comune etneo – denuncia il Partito animalista italiano -. Le ultime vittime di questa scia di sangue sono dei gattini della colonia felina di via Soldato Scuto a San Giovanni Punta. Una colonia già da mesi sotto attacco. Il numero dei gatti di questa colonia diminuisce di giorno in giorno con l’inevitabile disperazione della tutor che da anni la segue”.

Già qualche mese fa, spiegano gli animalisti, gli stessi agenti della polizia locale avevano segnalato con delle locandine la presenza di veleno nei pressi della colonia felina di via Aurora. “I nostri appelli sembrano inascoltati, bisogna intervenire al più presto per mettere in sicurezza i gatti delle colonie feline”.