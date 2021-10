Mascalucia torna in zona bianca

MASCALUCIA (CT) – Dalla mezzanotte Mascalucia lascerà la zona arancione e tornerà in zona bianca. Questo per la diminuzione dei contagi e per l’aumento delle vaccinazioni. Cadono così le restrizioni imposte dalla Regione siciliana per fronteggiare l’emergenza Covid.

Il provvedimento era entrato in vigore il 10 ottobre scorso. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Magra: “Da domani mattina non siamo più in zona arancione, ma non è un liberi tutti. Invito la cittadinanza a comportamenti responsabili per evitare nuove chiusure”.