Tra Usa e Cina un bambino siciliano

PALERMO – Nel marzo 2019 aveva offerto al presidente cinese Xi Jinping, in visita a Palermo, uno spettacolo di pupi siciliani. Ora ha composto una melodia per Joe Biden a un anno dalla sua elezione a presidente degli Stati Uniti.

Antonio Tancredi Cadili a soli dieci anni tiene in questo modo i rapporti con i potenti della Terra. Xi Jinping aveva apprezzato lo spettacolo di marionette, presentato in una sala di palazzo dei Normanni sede del parlamento siciliano, e aveva invitato Antonio in Cina.

Biden riceverà in questi giorni la composizione “Blue” accompagnata da una lettera del piccolo autore. “Ho scritto pure le parole – dice rivolgendo a Biden – immaginando che a parlare fosse sua madre, Jean”. E non manca il richiamo alle origini siciliane di Jill, la moglie del presidente Usa.