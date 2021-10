Sicilia: il Covid si concentra ancora a Catania

Sono 366 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 102 in più rispetto a ieri. L’Isola è al quinto posto tra le regioni italiane (al primo la Lombardia con 457). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.596 test, con il tasso di positività che sale dall’1,3 al 2,5%. Cinque i decessi comunicati dalla Regione (tutti dei giorni scorsi), 404 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 312 persone (+9), delle quali 49 nelle terapie intensive (+1).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 173 a Catania, 48 a Messina, 42 a Palermo, 38 a Siracusa, 21 a Caltanissetta, 21 ad Agrigento, 15 a Enna, 5 a Trapani, 4 a Ragusa.

In tutta Italia sono 3.702 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.697. Sono 33 le vittime in un giorno (ieri 70). Effettuati 485.613 test (ieri 662 mila), il tasso di positività è allo 0,76%, in aumento rispetto allo 0,4% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 73.668, con un calo 878 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.725.887, i morti 131.688. I dimessi e i guariti sono 4.520.531, con un incremento di 4.544 rispetto a ieri. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.464, rispetto a ieri sono 41 in più.