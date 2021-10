Gli ambientalisti contro i cannoni

Mareamico, Marevivo e un gruppo di cittadini hanno provato a bloccare le esercitazioni militari a Punta bianca, nell’Agrigentino. “Questa mattina sono iniziate per il 63° anno consecutivo – dicono gli ambientalisti -. Uno scempio che sta distruggendo il più bel pezzo di costa agrigentino”.

E’ stato un sit in pacifico e non ci sono stati scontri, grazie alla presenza dei carabinieri. “Abbiamo cercato di rappresentare il disaggio nell’assistere inermi alla distruzione del nostro territorio con queste pesanti esercitazioni militari – spiega Mareamico -. Facciamo appello al presidente della Regione Sicilia affinché trovi all’esercito un territorio idoneo per le esercitazioni, diverso da Punta bianca, che aspira a diventare riserva naturale”.