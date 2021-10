Lacrimogeni e idranti per i manifestanti di Trieste

TRIESTE – La polizia si è servita di idranti e lacrimogeni per lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 del porto di Trieste. Gli agenti sono arrivati al presidio dove le persone li attendevano sedute a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”.

Un funzionario ha più volte invitato i manifestanti a disperdersi “in nome della legge”, poi sono stati azionati gli idranti. I lavoratori portuali hanno costituito un cordone tra polizia e No Green pass per evitare contatti. ma la polizia ha allontanato progressivamente tutti sospingendoli verso l’esterno.

I manifestanti si sono dispersi lungo i Campi Elisi. Alcuni hanno invitato le persone a scendere in strada e a protestare contro l’operazione di sgombero.