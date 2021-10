VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 1-1

(RISULTATO FINALE)

PRIMO TEMPO

1′ – Partiti

3′ – Filtrante di Maldonado per Moro, che non arriva sul pallone per poco

6′ – Sugli sviluppi del primo corner del match ci prova Maldonado dalla distanza: destro in curva

7′ – Affondo di Calapai sulla destra e cross per il colpo di testa di Moro che non inquadra la porta

9′ – Catania ancora in avanti: stavolta ci prova Ceccarelli da 25 metri ma il pallone finisce sul fondo

11′ – FRANCAVILLA IN VANTAGGIO: Miceli sbuca sul secondo palo a correggere in mezzo una punizione di Ingrosso dalla trequarti e trova Delvino, lasciato libero di appoggiare in fondo al sacco

15′ – Spunto di Prezioso a centrocampo e palla per Perez che cerca in mezzo Enyan: il tocco in corsa del ghanese finisce ampiamente sul fondo

18′ – Primo giallo del match. Ammonito Prezioso per una dura entrata su Maldonado

21′ – Buona occasione per il Catania: Russini arriva in spaccata su un traversone di Calapai ma alza troppo il pallone

24′ – Un ammonito anche tra i rossazzurri: giallo per Claiton dopo un fallo su Carella

28′ – RIGORE PER IL CATANIA! Fallo di Prezioso su Ceccarelli dopo un recupero palla dei rossazzurri al limite dell’area avversaria

29′ – MORO NON SBAGLIA! Nobile spiazzato, è il settimo gol dell’attaccante rossazzurro

32′ – Punizione da venti metri di Miceli: palla sulla barriera

33′ – Delvino ci riprova da piazzato: colpo di testa alto su angolo battuto da Prezioso

38′ – Bel movimento al limite di Moro su appoggio di Rosaia: il diagonale di destro esce non di molto

39′ – Ritmi alti, le occasioni si susseguono. Prodezza di Sala che dice no al destro dal dischetto di Perez, liberato in area da un affondo di Ingrosso e dalla mancata chiusura di Monteagudo

44′ – Altro pallone recuperato dal Catania con un break di Rosaia ai danni di Tchetchoua. Ceccarelli scaglia un secco sinistro da oltre venti metri, la palla lambisce il palo

45′ – Il primo tempo si chiude qui. Squadre negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

1′ – Si ricomincia. Nessun cambio dopo l’intervallo

5′ – Il primo tiro della ripresa è di Idda dal limite dell’area: alto

8′ – Si fa vedere il Catania: centrale il destro di Ceccarelli

9′ – Pericoloso Moro: defilato a sinistra spara una botta deviata in angolo da Nobile

10′ – Angolo per il Catania: testa di Monteagudo e palla a lato

11′ – Ammonito Rosaia

12′ – Russotto entra al posto di Russini

13′ – Giallo per Miceli che ferma Moro

14′ – Punizione rossazzurra: batte Russotto, Nobile blocca

17′ – Toscano prende il posto di Prezioso

19′ – Catania a un passo dal vantaggio: Ceccarelli spinge sulla destra, il cross viene respinto dalla difesa e Moro di testa colpisce verso la porta vuota, sulla linea salva Idda

23′ – Doppio cambio per la Virtus: Ekuban e Ventola per Perez e Carella

25′ – Entrano Provenzano e Biondi, escono Ceccarelli e Greco

28′ – Sala in uscita bassa sventa un’incursione di Ventola, i padroni di casa si lamentano per un possibile rigore

35′ – Il Catania ha addormentato la partita tenendo palla tra centrocampo e difesa

40′ – Mastropietro prende il posto di Enyan, Sipos sostituisce Moro

42′ – Occasione per Mastropietro, che appena entrato colpisce in rovesciata: palla a lato di poco

48′ – Finita: 1-1

Formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Catania