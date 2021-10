Domani scuole catanesi chiuse

CATANIA – “Alla luce dei preoccupanti bollettini della protezione civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale”. Arriva sulla pagina social del sindaco Salvo Pogliese il comunicato che molti catanesi si attendevano.

“L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati – dice il primo cittadino – impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente. La chiusura renderà il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla protezione civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio”.

Il post del sindaco di Catania “anticipa l’ordinanza che emanerò nelle prossime ore, perché vi sia la massima diffusione e famiglie e istituti scolastici si possano organizzare al meglio.

Raccomando a tutta la popolazione la massima cautela, ribadendo l’invito a lasciare le proprie abitazioni solo se strettamente necessario”.

Stesso provvedimento a Tremestieri Etneo, come annuncia il sindaco Santi Rando, e a Sant’Agata Li Battiati: “Per l’allerta meteo rossa domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”, scrive il sindaco Marco Rubino.

Si muove anche il collega di Acireale, Stefano Alì: “Sto predisponendo l’ordinanza che tenga conto della grave situazione di allarme segnalata. Ci sarà tra l’altro il divieto di didattica in presenza, la chiusura della villa Belvedere e del cimitero”. Scuole chiuse pure ad Aci Castello e a San Gregorio.

In giornata a Catania tantissime chiamate sono arrivate ai vigili del fuoco a causa della pioggia e del forte vento La maggior parte degli interventi di soccorso riguarda alberi e pali abbattuti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti e infiltrazioni d’acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa.