Diluvia al porto, feriti 6 volontari

Nessun atleta che ha partecipato alla manifestazione internazionale di canoa polo “ECA Canoe Polo European Championship Catania 2021” nel porto di Catania è rimasto ferito durante il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città, né è stato portato in ospedale. Lo precisano gli organizzatori, a proposito della notizia che si era appresa da soccorritori, sottolineando che tutti sono rientrati in albergo in buone condizioni di salute.

Sei volontari della Misericordia di Catania Ognina che stavano svolgendo attività di assistenza all’interno dell’infermeria allestita nel Porto sono rimasti lievemente feriti a causa del forte vento che ha abbattuto la struttura da campo. I volontari sono stati condotti al pronto soccorso del Cannizzaro con leggere contusioni. Per un volontario si sospetta frattura all’omero mentre per un altro volontario si ipotizza una lesione al ginocchio. Su di loro sono in corso indagini diagnostiche. In fase quantificazione anche i possibili danni ad elettromedicali che erano presenti all’interno dell’infermeria.

Sono state diverse le strutture sportive private danneggiate dal maltempo a Catania e provincia mentre a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, è stata completamente divelta la copertura del PalaCannizzaro. Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull’asse dei servizi.