Comincia domani alle 15, da Adrano, la tre giorni di Giuseppe Conte in Sicilia in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre per supportare i candidati sostenuti dal Movimento 5 stelle. “Ringraziamo il neo presidente del Movimento 5 Stelle – afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro – per il suo arrivo in Sicilia e per il suo eccezionale e stakanovistico impegno che ha mostrato in questi giorni per essere vicino ai nostri candidati in gran parte del Paese”.

Previsti incontri a: Adrano, Ramacca, Grammichele, Caltagirone, Giarre, Misterbianco, Lentini, Pachino, Vittoria, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Alcamo.