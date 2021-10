CATANIA – I “contrattisti” della Città metropolitana di Catania sono stati stabilizzati. La firma dell’assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il parere favorevole espresso dal ministero dell’Interno. La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, ha infatti approvato l’entrata in ruolo di 35 unità, nelle categorie di appartenenza, così come previsto dalla normativa vigente.