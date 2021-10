La Corte di Appello di Reggio Calabria ha assolto perché il fatto non sussiste gli gli amministratori dell’epoca della Caronte & Tourist spa, Vincenzo Franza e Antonino Repaci, imputati del reato di “utilizzo di fatture per operazioni inesistenti”.

L’ accusa, contesta nel 2017, era quella di aver contabilizzato delle fatture per attività di consulenza e assistenza legale, emesse da Francantonio Genovese, già parlamentare e sindaco di Messina, nei confronti della Società. Il processo si era concluso sia in primo grado che in appello con la condanna negli imputati.