PALERMO, – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato tre palermitani accusati di rissa, violenza e esistenza a pubblico ufficiale. I tre, due uomini di 40 anni e uno di 62, sono stati sorpresi davanti a un ristorante a Barcarello mentre era in corso una violenta colluttazione per futili motivi. I militari sono intervenuti per sedare la rissa. Uno dei due quarantenni è finito all’ospedale all’Ingrassia per essere medicato. Il gip ha convalidato gli arresti.