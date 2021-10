A Misterbianco un negozio pieno di falsi

(CATANIA) – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato in un negozio di Misterbianco gestito da cinesi oltre 132 mila articoli di note ‘griffe’, presumibilmente contraffatti. Tra i prodotti c’erano portachiavi delle più note case automobilistiche, orologi marcati Casio, giocattoli e articoli per la scuola riproducenti i personaggi noti ai bambini, come Spiderman, Frozen, Gormiti, Masha&Orso, Pokemon, Doraemon, Lol, Uno, Fortinite e Bing.

Le Fiamme gialle non hanno trovato documenti o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all’esportazione in Italia. I titolari sono stati quindi denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore e ricettazione.