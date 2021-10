La bufera colpisce anche l’hub vaccinale

– L’ondata di maltempo che ha colpito l’area sud di Catania ha creato danni alle tensostrutture che ospitano l’area tamponi di via Forcile e dell’aeroporto. In entrambi i casi l’attività è temporaneamente sospesa.

Questa mattina il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, ha effettuato un sopralluogo. “L’area tamponi dell’aeroporto tornerà a essere operativa dalle 13.30. In via Forcile si riprenderà nel pomeriggio o al massimo domattina. Attività regolare, invece, all’hub vaccinale”, ha detto.