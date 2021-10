Che paura a Ferragosto: presi i rapinatori

– I carabinieri di Trapani hanno arrestato per rapina S. V. e A. M., pregiudicati rispettivamente di 42 e 25 anni. Il giorno di Ferragosto a Erice si sarebbero introdotti nella casa di due anziani ultrasessantacinquenni, col volto coperto, cogliendo alla sprovvista i proprietari.

Dopo aver minacciato la donna afferrandola per la gola, l’hanno costretta a consegnare tutto il denaro presente in casa, alcuni monili in oro nonché i gioielli che la stessa e il proprio convivente indossavano. Dopo quegli attimi di terrore gli autori della rapina si sono immediatamente dileguati facendo perdere le proprie tracce. Ma grazie ai sistemi di videosorveglianza sono stati individuati.