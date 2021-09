Test Medicina: a Catania in 2.700 per 400 posti

CATANIA – Sono stati 2.696 i candidati che si sono presentati stamani a Catania alle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria.

I test si sono svolti nelle diverse sedi universitarie (Torre biologica, Cittadella e poli didattici “Gravina” e “Virlinzi”). Già un’ora prima dell’inizio della prova, per conquistare uno dei 400 posti per Medicina e 25 per Odontoiatria, i candidati erano ordinatamente sistemati nelle varie aule senza particolari ritardi o imprevisti, nonostante l’obbligo del green pass.

Il rettore Francesco Priolo ha supervisionato le procedure di accesso dei candidati, tutti muniti di certificazione verde.

“Quella di oggi è la giornata dei test per le ammissioni a Medicina – dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. La pandemia avrebbe dovuto insegnare qualcosa come, ad esempio, abolire il numero chiuso. Si è persa invece una occasione. Spero che lo si capisca e si ponga rimedio”.