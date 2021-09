Via alla prevendita al Massimino

Ha preso il via alle 17 la prevendita dei biglietti per assistere a Catania-Fidelis Andria, in programma domenica alle 20.30 al Massimino.

Accesso consentito nelle tribune (elite, A e B). Chiuse le due curve (gli abbonati prenderanno posto in tribuna B).

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate sul sito ticketone.it, online, e al Catania Point, a Torre del Grifo Village, oggi fino alle ore 20 e sabato dalle 9 alle 20.

Questi i prezzi dei biglietti: 12 euro tribuna B, 25 tribuna A, 55 tribuna elite.

La capienza massima autorizzata è di 2.500 posti, allo stadio si potrà accedere solo con green pass.