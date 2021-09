“Stiamo valutando l’estensione del green pass”

“La situazione epidemiologica in Italia resta pressoché stabile: l’incidenza è a 74 casi per 100 mila e scende di poco sotto l’1 l’indice Rt a 0,97. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di area medica e di terapia intensiva siamo al 7,3% e al 5,7% e quindi sotto la soglia critica nazionale. Ciò anche se c’è una regione (Sicilia) che la supera e altre che si stanno avvicinando”. Il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commenta così il monitoraggio settimanale.

Intanto il ministro Roberto Speranza annuncia ulteriori possibili allargamenti del green pass: “Valutiamo sin dai prossimi giorni decisioni che possono portarci a una estensione ad altri ambiti della vita delle persone e non ci precludiamo anche la possibilità, che resta una possibilità in questo momento, nel caso in cui ve ne dovesse essere bisogno, di poter anche utilizzare l’obbligo di vaccinazione, che già esiste per il personale sanitario e che la Costituzione consente con iniziativa legislativa e che noi riteniamo sia uno strumento a disposizione del Parlamento e del governo nel caso in cui ciò dovesse essere necessario”.

“La nostra spinta sarà molto forte per far salire ancora la percentuale di italiani vaccinati. Due giorni fa abbiamo superato il 70% di persone vaccinabili che hanno completato il ciclo ma vogliamo insistere”, conclude Speranza.