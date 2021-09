Catania e Messina attaccate dal Covid: +353 casi

Sono 1.348 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in aumento rispetto ai 1.182 di ieri. L’isola resta al primo posto per contagio giornaliero (seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 721 casi).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 22.000 test, con il tasso di positività che sale dal 5,2 al 6,1%.

La Regione comunica che i morti sono stati 21, dei quali 2 registrati oggi, 6 ieri, 12 mercoledì scorso e uno il 3 agosto. Ancora tanti i guariti: 1.322. Negli ospedali sono ricoverate 957 persone (-10), delle quali 115 in terapia intensiva (-3).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 353 a Messina, 353 a Catania, 204 a Siracusa, 131 a Palermo, 115 a Trapani, 108 a Ragusa, 51 ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 1 a Enna.

In tutta Italia sono 6.735 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.761. Sono 58 le vittime in un giorno, 4 in meno rispetto ieri. Effettuati 296.394 test (ieri 293.067). Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.559.970, i morti 129.410. I dimessi e i guariti sono 4.293.535, con un incremento di 6.544 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.025, con un decremento di 127 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 556 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164 (41 in meno rispetto a ieri).