Baldini: “I tifosi ci aiutino”

Conferenza stampa del tecnico del Catania, Francesco Baldini (foto Galtieri), alla vigilia del debutto casalingo in campionato contro la Fidelis Andria.

TIFOSI. “Sarà la mia prima partita al Massimino con i tifosi. Per noi sarà emozionante. La spinta della gente sarà importante, abbiamo bisogno del nostro pubblico”.

FORMAZIONE. “Recuperiamo Provenzano che ha scontato la squalifica. Non ci saranno Claiton e neppure Piccolo: è tra i convocati, ma sta smaltendo un risentimento muscolare”.

RIPARTENZA. “Per vincere serve determinazione, da abbinare a tutto quello su cui lavoriamo in settimana. Sicuramente non sono stato bravo a trasferire questo concetto alla squadra al debutto. Da ora non accetterò mezze misure. Si va in campo per lavorare, la determinazione non deve mancare mai”.

MODULO. “Il 4-2-3-1 del secondo tempo a Monopoli è stato una necessità. Mancava davvero tanta gente”.

ANDRIA. “Sulla trequarti ha giocatori forti, bravi ad attaccare la profondità. Si difendono con attenzione e ripartono con efficacia. Conosco bene il loro tecnico, Panarelli, e lui conosce bene me”.

MERCATO. “Ho scelto di venire a Catania e il Catania ha scelto me prima ancora di sapere delle difficoltà che potevano presentarsi. La società ha fatto quel che poteva per allestire un organico importante. Sono andati via in tanti, è rimasto chi voleva restare. E’ arrivata tanta gente nuova, molti giovani. Serve pazienza per amalgamare il gruppo. I ragazzi hanno bisogno di stare insieme. Il mio compito è fare diventare questo insieme di giocatori una vera squadra. Il mercato ora è chiuso, la fase più complicata è passata”.

DIFESA. “Se pensassi che i gol subiti a Monopoli siano colpa solo dei due centrali sarei abbastanza sereno. Abbiamo sbagliato tutti quanti, io per primo. Non abbiamo perso per i due centrali. Al momento non ho altri difensori: Claiton non c’è, Ropolo è arrivato ieri, giocheranno ancora Ercolani e Monteagudo”.