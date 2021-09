Niente da dichiarare? Solo un tirapugni uncinato

CATANIA – La polizia di frontiera ha denunciato negli ultimi giorni diverse persone in partenza dall’aeroporto di Catania con oggetti atti a offendere. In particolare lo scorso 29 agosto un passeggero diretto a Bologna teneva nel bagaglio a mano un manganello telescopico estensibile in metallo. Un oggetto tassativamente vietato.

Il 3 settembre è stato deferito un altro passeggero che, in procinto di imbarcarsi sul volo diretto a Venezia, è stato trovato in possesso di un tira pugni in metallo della particolare capacità offensiva in quanto con le sommità uncinate e lama della lunghezza di 8 centimetri.